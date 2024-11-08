Комитет ЗакСа поддержал запрет на выделение иноагентам грантов СМИ

Комитет по законодательству на заседании 8 ноября поддержал проект поправок в закон "О грантах Санкт-Петербурга в сфере средств массовой информации", сообщила пресс-служба городского парламента. Инициатива предусматривает запрет на предоставление грантов Петербурга организациям, признанным иностранными агентами, а также расширяет перечень направлений для выделения грантов.

Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов, Алексей Цивилев и Денис Четырбок, а также представитель ЛДПР Андрей Малков. Проект был внесен на рассмотрение ЗакСа в сентябре 2024 года. Инициатива предусматривает возможность выделения грантов СМИ на публикацию материалов и программ в сфере исторического просвещения, а также на молодежную проблематику. Также проектом прописывается возможность выделения грантов на материалы, направленные на борьбу с распространением запрещенных веществ, наркомании, токсикомании, а также туберкулеза и иных опасных заболеваний.

Отдельно в проекте устанавливается запрет на предоставление грантов Петербурга организациям со статусом иноагентов.

Ранее на рассмотрение ЗакСа поступил проект о выделении грантов Петербурга на производство социальной рекламы в сфере защиты пожилых людей от действий мошенников. В конце октября депутаты приняли в первом чтении проект о грантах на соцрекламу, направленную на защиту детей от вредной информации.

На прошлой неделе стало известно о внесении в ЗакС проекта о запрете иноагентам состоять в административных комиссиях.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Заксобрания