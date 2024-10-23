ЗакС поддержал проект о грантах на рекламу защиты детей от вредной информации

Депутаты Заксобрания приняли 23 октября за основу проект изменения закона Петербурга о предоставлении грантов на производство и размещение социальной рекламы. Поправка предусматривает возможность выделения средств на реализацию проектов по защите детей от вредной информации.

На рассмотрение городского парламента проект поступил в июле 2023 года, его авторами выступили депутаты Всеволод Беликов ("Единая Россия") и Андрей Малков (ЛДПР). Парламентарии предлагают расширить перечень возможных направлений для выделения грантов строкой о проектах по "защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию".

В пояснительной записке к проекту отмечается, что он подготовлен в целях реализации Стратегии комплексной безопасности детей, разработанной на период до 2030 года. В последней, среди прочего, говорится об особой актуальности возможных угроз детям в информационном пространстве.

"Деструктивное воздействие через средства массовой информации, сеть "Интернет" формирует негативную морально-психологическую атмосферу, способствует росту психических заболеваний, разрушает сложившиеся нормы нравственности, провоцирует противоправное поведение, наносит моральный вред, а также вред здоровью", — пишут авторы в пояснительной записке к разработанной ими инициативе.

Первоначально предполагалось, что в случае принятия закон должен будет вступить в силу с 1 января 2024 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру