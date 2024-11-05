В ЗакС внесли проект о грантах на соцрекламу о противодействии мошенникам

На рассмотрение петербургского Заксобрания поступил проект о предоставлении грантов на социальную рекламу в сфере защиты пожилых людей от действий мошенников. Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Александр Ржаненков, Елена Киселева и Константин Чебыкин.

Проект вносит коррективы в действующий закон "О грантах Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы". Список направлений деятельности социально ориентированных НКО предполагается дополнить такой позицией, как "защита интересов граждан старшего поколения от мошеннических посягательств".

В пояснительной записке авторы говорят о том, что в последнее время участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей. С начала года от действий злоумышленников в Петербурге пострадали 4,3 тысячи пенсионеров, уточняют они со ссылкой на данные городской прокуратуры. При этом в 2023 году количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, увеличилось почти на 30 %, а темпы роста за первые 10 месяцев 2024 года превысили 20 %.

"В настоящее время подавляющее большинство случаев дистанционного мошенничества происходит с использованием информационных ресурсов передачи данных, а также искусственного интеллекта, что еще больше затрудняет для пожилых людей возможность сопротивляться преступникам", — отмечают законотворцы.

Ранее депутаты Заксобрания приняли в первом чтении проект о выделении грантов на социальную рекламу, касающуюся проектов по защите детей от информации, способной принести вред их здоровью или развитию. В качестве примера такой информации соавтор проекта Всеволод Беликов назвал рассказы в социальных сетях о квадроберах.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру