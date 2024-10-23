ЗакС, штрафы для родителей и квадроберы

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На заседании петербургского Заксобрания 23 октября депутаты приняли в третьем чтении поправки о праве тратить региональный маткапитал на реконструкцию и ремонт таунхаусов и не поддержали проект о рассмотрении депутатских поправок к проекту закона о бюджете Петербурга. Попутно законотворцы обсудили квадроберов и увеличение штрафов для нерадивых родителей.

Маткапитал и штрафы для родителей

Из 50 депутатов ЗакСа в зале заседаний Мариинского дворца физически присутствовали 46 человек. Еще четверо, включая новичка городского парламента Александра Малькевича, голосовали по доверенности.

В числе первых законопроектов, рассмотренных на заседании, оказалась поправка в городской закон о материнском капитале. Первое чтение инициатива преодолела неделей ранее, однако за прошедший срок никаких поправок в нее внесено не было. В связи с этим спикер ЗакСа Александр Бельский объявил о рассмотрении проекта сразу в третьем чтении.

Суть вопроса сводится к предоставлению права расходовать средства петербургского маткапитала на капитальный ремонт и реконструкцию таунхаусов. Действующая редакция городского закона не предусматривает такой возможности, при этом позволяет расходовать деньги на аналогичные цели в случае с садовыми или же индивидуальными жилыми домами. Разработчики проекта сочли нужным исправить подобное упущение и уравнять в правах собственников различных видов недвижимости.

К голосованию перешли сразу, минуя стадию обсуждений. По его итогам 49 депутатов поддержали проект, воздержавшихся или же выступивших против не нашлось.

Заметно большее оживление вызвало рассмотрение в первом чтении проекта федеральной инициативы о повышении штрафов для родителей или иных представителей несовершеннолетних за невыполнение обязанностей по их содержанию и воспитанию. Проект предусматривает поправки в статью 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает сейчас взыскания в размере от 100 до 500 рублей. Размер штрафов предлагается увеличить до 1,5-3 тысяч рублей.

Для представления проекта на трибуну поднялся председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов. Из его слов следовало, что авторам поступали предложения увеличить штрафы еще сильнее, вплоть до 10 тысяч рублей, а попутно прописать в документе возможность исправительных работ для нерадивых взрослых. Подобные идеи, впрочем, остались нереализованными.

— Да, и мы исключаем такую меру, как предупреждение. На взгляд специалистов, она себя не оправдала, это подтверждает Анна Владимировна, — сослался на уполномоченную по правам ребенка в Петербурге Митянину Беликов.

Необходимость повышения штрафов обусловлена ростом доходов населения с 2007 года, когда были установлены их существующие значения, продолжил депутат. По его словам, проект нашел поддержку Совета законодателей и сейчас ожидает заключения правительства.

Не все из собравшихся депутатов, однако же, сочли инициативу приемлемой. Вопросы вызвало как само повышение размера штрафов, так и озвученные Беликовым планы отказаться от предупреждения для родителей в этом случае.

Член фракции СРЗП Андрей Алескеров отметил, что административное наказание применяется с целью предупреждения новых случаев, и усомнился в том, что увеличение штрафов будет способствовать социализации подростков. Принятие закона, по его мнению, лишь ударит по достатку неблагополучных семей.

Коллега Алескерова по фракции Михаил Амосов заявил, что его "смущает" мысль об отказе от такой формы административного наказания, как предупреждение. Он обратил внимание, что речь идет о проекте, действие которого планируется распространить на все российские регионы без учета их особенностей.

— Страна у нас очень разнообразная, — констатировал он. — И то, что в Петербурге, вы считаете, что не работает предупреждение, может быть, в каких-то регионах со спецификой религиозной, этнической это будет работать. <...> Вы эту норму сразу убираете и сразу, по полной программе, более крупные суммы.

Из ответа Беликова следовало, что прежде, чем выносится административное взыскание, ситуацией в семье занимаются разнообразные контролирующие органы и службы. "Обычно люди, которые приходят на комиссию по делам несовершеннолетних, это уже известные родители или иные законные представители, <...> с ними уже вся работа проведена", — заявил он и выразил мнение, что в такой ситуации предупреждения уже не работают.

В дискуссию внезапно вклинился спикер Бельский, который выразил несогласие с позицией спикера. По его словам, внимание комиссии могут привлекать к себе и те дети, которые до этого "не попадали под профилактические меры".

— Зачастую бывает даже из благополучных семей, просто компания случилась так. Случилось какое-то правонарушение, а он был в этой компании, не дай Бог уголовное. И он автоматически попадает на эту комиссию, и тогда автоматически лишен права предупреждения, — отметил Бельский.

Беликов вновь обратился к авторитету Митяниной, заявив, что "эта позиция коррелируется с позицией уполномоченного по правам ребенка". Председателя Заксобрания подобный довод не впечатлил. "Мы все люди, мы можем все ошибаться. И Анна Владимировна тоже", — заявил он в ответ.

— Мы же все росли в Советском Союзе и много кто попадал на предупреждения, — обратился к прошлому спикер. — И это помогало нам вырасти в то, кем мы стали.

Позицию Бельского поддержала и глава фракции СРЗП Марина Шишкина. Вслед за ней с критикой проекта выступили депутаты Михаил Барышников, который предложил все же сохранить возможность предупреждения в качестве меры.

Депутат Наталия Астахова в своем выступлении выразила мнение, что повышение штрафов ударит в первую очередь по самим детям, поскольку у их родителей не останется денег на приобретение пищи и одежды.

— Повышая штрафы, мы равнодушно соглашаемся с тем, что несовершеннолетние оказались в тяжелой жизненной ситуации. Для нас главное — пополнить бюджет. То, что увеличение штрафов может усугубить положение детей, об этом мы не задумываемся, — высказалась она.

По итогам голосования проект поддержали 37 депутатов при девятерых, выступивших против. На подготовку поправок ко второму чтению Беликов попросил дать месяц, против этого не выступил никто.

ЗакС и разговоры о квадроберах

Не менее интенсивная дискуссия развернулась вокруг проекта о предоставлении грантов Петербурга на социальную рекламу в сфере защиты детей от вредной для их здоровья или развития информации. И в этом случае презентовал его Беликов.

Сам проект предусматривает дополнение перечня направлений для предоставления грантов от города строкой о "защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию", следует из текста документа. Вопросы к его содержанию не заставили себя ждать.

Первой здесь стала Шишкина, которая процитировала отрывок из пояснительной записки к проекту, где говорилось о вредоносности "деструктивного воздействия через средства массовой информации, сеть "Интернет"".

— Такое ощущение, что здесь не хватает только часовен XIV века, которые бы не разрушались путем, видимо, этих источников информации, — съязвила депутат.

По ее словам, "такого рода вещи" и без того регулируются законами "О средствах массовой информации" и "О рекламе". В связи с этим она поинтересовалась, о чем может идти речь в социальной рекламе, на которую предполагается выделять гранты, а также как это может коррелировать с развитием искусственного интеллекта.

Беликов в ответ заявил, что в этом случае речи о конкретных примерах контента не идет. В то же время он выразил надежду на то, что некоммерческие организации представят анализ использования искусственного интеллекта в пабликах, включая "анализ форм и способов влияния на наши неокрепшие умы", и предложат способы "купирования этих рисков". В связи с этим парламентарий выразил надежду, что "подобный проект будет представлен нашими мудрыми айтишниками".

Представитель "Новых людей" Дмитрий Панов заявил о "безусловной" поддержке инициативы фракцией, но предложил также поддерживать грантами противодействие вовлечению детей в преступную деятельность и "изменению представлений о традиционных духовно-нравственных и, в том числе, семейных ценностях". Беликов на это заявил, что подобные вопросы уже регулируются законодательством, но допустил возможность их обсуждения.

Депутат Амосов попросил привести примеры информации, причиняющей вред детям. Беликов не заставил себя ждать.

— В сетях размещается модная тема — квадроберы, — откликнулся он на просьбу. — Идет некий дискурс в обществе, который подогревается экспертным мнением, это формат для телевидения. Я уверен, что подача этой информации в некотором смысле вызывает интерес у детей. <...> Кто не знал — ничего не делал. А тут кто-то увидел, ему понравилось, и вот они уже сбиваются в стайки в лесах, надевают маски и бегают в поисках желудей, не знаю там, мухоморов или чего-либо еще.

Беликов заявил о существовании групп в социальных сетях с запрещенной законом информацией. В числе прочих опасных тем парламентарий упомянул различный шок-контент.

Второй вопрос Амосова касался того, не является ли рекламой запрещенного контента сама деятельность по противодействию ему. "Вы же рекламировать собираетесь, не ограничивать информацию, а вы еще больше даете об этом информации. Ну и что, какой результат будет? — горячился он. — Наконец все узнают о квадроберах".

Беликов признал, что порой случается достигать целей, прямо противоположных запланированным. В целом, однако же, депутат не счел нужным столь пессимистично смотреть на вещи.

Две неудачи "Яблока"

В числе рассмотренных на прошедшем заседании проектов оказались два, разработанные фракцией "Яблоко". В обоих случаях по итогам голосования инициативы не смогли преодолеть первое чтение.

Первый проект касался обсуждения поправок фракций к проекту бюджета Петербурга и к региональному законопроекту о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования. "Яблоко" предложило включать на рассмотрение в том числе те поправки от фракций, которые не получили одобрения Бюджетной комиссии Смольного.

Представлявший документ депутат Борис Вишневский* начал с того, что назвал Петербург "уникальным регионом" из-за особенностей рассмотрения депутатских поправок. "Мы единственный регион в стране, где депутатские поправки к проекту бюджета нельзя даже поставить на голосование без одобрения губернатора. Такого больше нет нигде. <...> Практика двух последних лет показала, что до голосования на пленарном заседании Законодательного собрания по этой причине не доходят даже те поправки, которые единогласно одобряет Бюджетно-финансовый комитет. Это совершенно ненормальная практика, поправку можно не принять, но нельзя запретить ставить ее на голосование", — заявил он с трибуны.

Выступавший следом депутат Денис Четырбок обратил внимание, что "Яблоко" само голосовало за поправки, по которым была введена Бюджетная комиссия. Он считает, что существующая модель представляет собой "прививку от популизма" и способствует повышению качества поправок.

Своим мнением поделился и Амосов, который критически высказался о развитии законодательства о бюджетном процессе в последние годы и добавил, что нет ничего страшного в признании ошибок, а допущенные ошибки надо исправить.

— Предлагаемый законопроект направлен на то, чтобы усилить здесь позиции Законодательного собрания и отдельных депутатов, — заметил он и добавил, что введенные ограничения "нужно отменять".

Подобная позиция, впрочем, не нашла отклика у большинства депутатов. При трех голосах "за" проект получил три голоса против, еще один голосовавший воздержался.

Второй проект касался изменения регламента ЗакСа при проведении ежегодного отчета губернатора перед депутатами. Сейчас градоначальник выступает с речью, после чего отвечает на вопросы от фракций. "Яблоко" предложило дополнить церемонию возможностью выступлений представителей фракций.

— Практика последних лет показывает, что отчет губернатора о деятельности правительства представляет собой красиво оформленную презентацию о достижениях органов исполнительной власти, города и, конечно, горожан. Однако никакого обсуждения проведенной работы, оценки ее качества не происходит и само по себе это уже противоречит смыслу слова "отчет", — заявил глава фракции Александр Шишлов.

Он сослался на пример Госдумы, депутаты которой могут не только задавать вопросы премьер-министру в ходе отчета правительства, но и высказывать свои мнения по поводу услышанного.

Как и в предыдущий раз, оппонировать представителю "Яблока" вышел Четырбок. Он назвал рассматриваемую инициативу "концептуально неполной", а апелляцию к примеру Думы — не вполне точной. Также он высказал мнение, что "сами формулировки данного проекта фактически обязывают задавать вопросы и выступать фракции". В этой связи ему представилось неясным, как быть, если фракция сама не хочет выступать.

Четырбок предложил не поддерживать инициативу. В итоге "за" выступили шесть депутатов, прочие же воздержались от голосования.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов



























Андрей Казарлыга / Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру