Патриарх Кирилл провел службу в Петропавловском соборе

В Петропавловском соборе 12 июля прошла Божественная литургия, приуроченная ко Дню памяти святых апостолов Петра и Павла. Службу провел патриарх Кирилл. Фотографии с мероприятия опубликовал председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

"Служба, которую возглавил Святейший Патриарх Кирилл, прошла в Петропавловском соборе, и это особенно символично. Именно здесь, в первом храме Петербурга, начиналась духовная история города. Тут как нигде ощущается связь времен, великая силы веры", - написал Бельский.

Судя по по фотографиям спикера, на литургии присутствовали вице-губернатор Сергей Кропачев, депутат Государственной думы Михаил Романов. Также среди гостей - худрук Михайловского театра Владимир Кехман, который в середине недели стал фигурантом уголовного дела о растрате.

Константин Леньков / Фото: Александр Бельский