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Новости 12 июля 2025, 13:45

Патриарх Кирилл провел службу в Петропавловском соборе

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл провел службу в Петропавловском соборе

В Петропавловском соборе 12 июля прошла Божественная литургия, приуроченная ко Дню памяти святых апостолов Петра и Павла. Службу провел патриарх Кирилл. Фотографии с мероприятия опубликовал председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский

"Служба, которую возглавил Святейший Патриарх Кирилл, прошла в Петропавловском соборе, и это особенно символично. Именно здесь, в первом храме Петербурга, начиналась духовная история города. Тут как нигде ощущается связь времен, великая силы веры", - написал Бельский. 

Судя по по фотографиям спикера, на литургии присутствовали вице-губернатор Сергей Кропачев, депутат Государственной думы Михаил Романов. Также среди гостей - худрук Михайловского театра Владимир Кехман, который в середине недели стал фигурантом уголовного дела о растрате. 

Фото: Александр Бельский

Константин Леньков / Фото: Александр Бельский


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Кропачев Сергей Николаевич
Романов Михаил Валентинович 






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