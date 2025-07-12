Прокуратура изучает инцидент с теплоходом в акватории Невы

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проводят проверку из-за происшествия с прогулочным теплоходом в акватории Невы 12 июля, сообщили в ведомстве. Метеор "Восход-67" потерял ход из-за технической неисправности. В это время на борту находились 70 человек и четыре члена экипажа.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, пострадавших в результате инцидента нет. Корпус также не получил повреждений.

Судно принадлежит, вероятно, компании "Нева Тревел". Организация предлагает арендовать скоростное судно на подводных крыльях "Восход-67". На сайте перевозчика говорится, что метеор предназначен для "комфортной и быстрой" перевозки пассажиров в пригородные районы.

Константин Леньков / Фото Северо-Западная транспортная прокуратура