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Новости 12 июля 2025, 16:14

Прокуратура изучает инцидент с теплоходом в акватории Невы

фото ЗакС политика Прокуратура изучает инцидент с теплоходом в акватории Невы

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проводят проверку из-за происшествия с прогулочным теплоходом в акватории Невы 12 июля, сообщили в ведомстве. Метеор "Восход-67" потерял ход из-за технической неисправности. В это время на борту находились 70 человек и четыре члена экипажа. 

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров", - говорится в сообщении. 

Как уточняют в ведомстве, пострадавших в результате инцидента нет. Корпус также не получил повреждений. 

Судно принадлежит, вероятно, компании "Нева Тревел". Организация предлагает арендовать скоростное судно на подводных крыльях "Восход-67". На сайте перевозчика говорится, что метеор предназначен для "комфортной и быстрой" перевозки пассажиров в пригородные районы.

Константин Леньков / Фото Северо-Западная транспортная прокуратура


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