Иноагентам запретят состоять в административных комиссиях Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 4 декабря приняло в первом чтении проект закона, который запретит гражданам со статусом иностранного агента состоять в городских административных комиссиях, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Эти комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренным городским законом об АП. Инициативу подготовили депутаты из фракции "Единая Россия" Юрий Гладунов, Денис Четырбок и Всеволод Беликов.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что запрет на участие в таких комиссиях иностранных агентов обусловлен федеральным законом, который запрещает лицам из перечня Минюста принимать участие в комитетах, комиссиях и других совещательных органов публичной власти.

Сейчас закон запрещает гражданам состоять в административной комиссии только в двух случаях: если он имеет неснятую или непогашенную судимость, либо он признан недееспособным. Этот перечень хотят дополнить пунктом "приобрел статус иностранного агента".

С выступлением по этому вопросу выступил лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов, который напомнил коллегам, что статус иноагента может быть присвоен без суда, решением Минюста. Он добавил, что фракция будет голосовать против инициативы.

Месяцем ранее в Законодательном собрании Петербурга обсуждали инициативу, которая запретит выдавать гранты на производство социальной рекламы, если организация, которая претендует на эту меру поддержки, была признана иностранным агентом.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру