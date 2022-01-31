В Мурманской области до весны запретили проводить массовые мероприятия

На рабочем совещании правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис утвердил решение о приостановке всех массовых мероприятий, в том числе уличных, до самого конца февраля, из-за неблагоприятной эпидемической динамики. На более строгие меры, такие как закрытие фитнес-центров и различных спортивных учреждений, чиновникам не позволяют пойти соображения экономической целесообразности, передает ТАСС.

"Сокращаем их наполняемость до 50%. Мы вынуждены балансировать между работоспособностью малого и среднего бизнеса и работоспособностью наших медицинских учреждений. Возвращаются ранее введенные ограничения работы общепита с 2.00 до 23.00, где сохраняем заполняемость до 75%, но следим за ситуацией", - пояснил глава региона.

По данным Чибиса, доля штамма "омикрон" в актуальной картине заболеваемости составляет почти 60%. За прошлую неделю официальное суточное число заражений коронавирусом в области выросло в два с половиной раза (с 270 до 664).

Отметим, что совсем иные планы на февраль имеют петербургские чиновники: например, спортивные мероприятия будут проходить с 50-процентной заполняемостью трибун. Попасть на них не смогут только несовершеннолетние, и то этот запрет действует пока лишь до 13 числа.