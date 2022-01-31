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Новости 10:30

Адвокат арестованного из-за комментариев в соцсетях экс-фотографа ФБК* уточнила подробности его дела

фото ЗакС политика Адвокат арестованного из-за комментариев в соцсетях экс-фотографа ФБК* уточнила подробности его дела

Бывшего фотографа Фонда борьбы с коррупцией* Александра Струкова, которого суд постановил заключить под стражу в конце прошлой недели, преследуют по двум уголовным статьям. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел" со ссылкой на адвоката подследственного, Валерию Ветошкину. Речь идет о ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), предполагающей до 7 лет колонии, и ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по которой можно лишиться свободы на 6 лет.

Признаки нарушения этих статей силовики усмотрели в комментариях молодого человека, которые он оставлял в Telegram-канале издания Znak.com. Экспертиза, приобщенная к делу, гласит, что Струков своими неосторожными высказываниями якобы посягал на жизнь президента Владимира Путина, призывал к расправе над полицейскими и чекистами и разжигал ненависть к русским.

В следственном изоляторе фотограф пробудет как минимум до 27 марта.


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