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Новости 12:37

Уик-энд не остановил рост заболеваемости COVID-19 в РФ: еще 124 тысячи случаев за сутки

фото ЗакС политика Уик-энд не остановил рост заболеваемости COVID-19 в РФ: еще 124 тысячи случаев за сутки

В России продолжается резкий подъем заболеваемости коронавирусом: за сутки зарегистрировали уже 124 070 новых случаев заражения инфекцией. Это почти на 2 800 случаев инфицирования больше, чем накануне, и это новый антирекорд с начала пандемии. За последние 24 часа, по официальным данным, скончался 621 человек (на четыре больше, чем накануне). Сумели поправиться 30 130 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 23 417 новых больных, за ней следует Петербург – 15 802 (на 2 831 меньше, чем накануне) и Подмосковье – 11 470. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1 614 человек с коронавирусом и скончались 60 (накануне – 65).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

Отметим, что за прошлую неделю в Петербурге общее число случаев инфицирования выросло на 40%, в связи с чем Смольный срочно ищет и разворачивает новые койки.


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