Ковидный госпиталь в "Ленэкспо" экстренно расширяют из-за "омикрона"

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объявил о срочном увеличении коечного фонда для коронавирусных больных в госпитале "Ленэкспо" из-за резкого роста выявляемых случаев инфекции.

"Естественно встает вопрос по разворачиванию дополнительного коечного фонда. С завтрашнего дня будут развернуты 300 коек во временном госпитале "Ленэкспо", и в четверг будут развернуты койки в 20-й больнице", - приводит его слова "Фонтанка".

С 1 февраля для коронавирусных больных также откроют 64 койки в детской больнице № 22. На сегодняшний день всего инфекционных коек в городе развернуто 8 744, однако при росте заболеваемости в 40%, который имел место на прошлой неделе, этого явно недостаточно, уверен чиновник.

Отметим, что доля штамма "омикрон" в общей картине заболеваемости увеличивалась вместе с общим увеличением числа случаев заражения.