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Новости 14:48

Суд в Петербурге взыскал с коммунальщиков 625 тысяч рублей за разбитую льдом машину

фото ЗакС политика Суд в Петербурге взыскал с коммунальщиков 625 тысяч рублей за разбитую льдом машину

Куйбышевский суд Петербурга занял сторону Светланы Ивановой, пожаловавшейся на свой разбитый льдом автомобиль, в ее споре с "ЖКС №2 Центрального района", передает объединенная пресс-служба судов. Инцидент имел место в феврале прошлого года на Лиговском проспекте. Примечательно, что женщина оценила понесенный от недобросовестной уборки кровель ущерб в общей сложности в 473,6 тысяч рублей, тогда как суд увеличил размер денежного взыскания до 625 тысяч. 

В ходе слушания удалось установить, что возле дома, где стоял автомобиль Ивановой, коммунальщики не растянули сигнальных лент.

"Представленных ответчиком данных о производстве работ по очистке карнизного свеса 11.02.2021 не достаточно для выводов о надлежащем содержании имущества. Суду очевидно, что выполненных работ не хватило для предупреждения причинения ущерба имуществу собственников", - говорится в сообщении.

Отметим, что прошлой зимой по-настоящему снежным выдался только третий месяц зимы, тогда как нынешняя зима стала таковой с самого начала. Февраль, по прогнозам синоптиков, тоже начнется со снегопада.


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