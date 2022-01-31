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Новости 9:20

Приносящий снег циклон "Надя" задерживается в Петербурге

фото ЗакС политика Приносящий снег циклон "Надя" задерживается в Петербурге

В Петербурге сохраняется влияние циклонического вихря, названного метеорологами "Надя", о чем пишет на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Именно этому природному явлению горожане обязаны сильными снегопадами, продолжавшимися всю субботу и периодически наблюдавшимися в воскресенье.

"Он сохранит погоду облачной, продолжит кружить снег, а температурный фон в течение суток изменится мало и останется на 2-3° выше климатической нормы", - говорится в тексте Леуса.

Как и накануне, атмосферное давление будет пониженным, но на этот раз чуть ближе к норме: на уровне 745 мм ртутного столба. Ожидается, что в первый месяц февраля снег никуда не денется, а вот температура воздуха немного понизится.

Отметим, что накануне необычное явление, порожденное непогодой, имело место на юге города: из-за снежных завалов целый час не могли попасть в здание Колпинского районного суда представители власти.


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