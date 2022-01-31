Глава МА МО "Город Пушкин" отказался комментировать покупку долгожданного авто

В январе 2022 года местная администрация МО "Город Пушкин" заключила контракт с ООО "Автоцентр" на поставку легкового автомобиля для нужд округа за 1,9 млн рублей. По распоряжению администрации от 2017 года на покупку автомобиля можно потратить лишь до 1,5 млн рублей. Глава местной администрации МО "Город Пушкин" Артем Каратуев отказался по телефону комментировать ЗАКС.Ру закупку муниципалитета на поставку дорогостоящей иномарки.

- Я по телефону с вами не очень хочу эти вещи обсуждать. Если вам интересно – приезжайте, я вам расскажу. Я вас не вижу, вы меня не видите. Все на площадке есть, у нас деньги в бюджете были предусмотрены, - рассказал Каратуев.

Напомним, МО "Город Пушкин" семь раз пытался приобрести автомобиль для нужд муниципалитета. Раньше округ хотел потратить на иномарку до 1,5 млн рублей, но в январе был заключен контракт на сумму 1,9 млн рублей. Согласно техзаданию, муниципалитет получит пятиместный минивэн Peugeot Partner Crossway с раскладными столиками, подстаканниками, мультимедийной системой и функцией круиз-контроля.

Издание "Хроники" 31 января выпустило материал, в котором указало, что местная администрация, следуя собственному распоряжению от 2017 года, не должна была тратить на покупку автомобиля больше 1,5 млн рублей. Журналисты направили обращение в прокуратуру и федеральную антимонопольную службу.

Константин Леньков / фото: pixabay