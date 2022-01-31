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Новости 18:34

Беглов: У города впереди несколько очень сложных недель

фото ЗакС политика Беглов: У города впереди несколько очень сложных недель

Губернатор Петербурга Александр Беглов 31 января обратился к горожанам в своей еженедельной программе на "Радио России". Он попросил минимизировать количество социальных контактов, особенно с людьми из других городов.

- У города впереди несколько очень сложных недель, - заявил Беглов.

Глава города отметил, что сейчас настало самое непростое время с начала пандемии. Ситуацию с COVID-19 губернатор назвал "сложной, но контролируемой". Одной из главных особенностей нового штамма - высокая заболеваемость и сложное течение болезни у детей. 

Напомним, ранее Беглов ввел новые ограничения в связи со стремительным распространением коронавируса. В частности, старшеклассники со 2 февраля будут переведены на дистанционное обучение. Несовершеннолетним запретят заниматься спортом, им нельзя будет посещать заведения общепита и объекты розничной торговли.


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