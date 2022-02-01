"В целом я не расстроен": Милонову по решению Польши закрыли въезд в ЕС

Депутату Государственной думы от Петербурга Виталию Милонову закрыли въезд в страны Евросоюза, заблокировав его шенгенскую визу. Сделано это было по решению польских властей, с критикой действий которых парламентарий ранее выступал.

О блокировке визы Милонов узнал на границе Ленобласти и Финляндии, куда он направлялся для подготовки традиционного концерта русского романса в Хельсинки.

"Польша решила отомстить за критику, которой она подверглась. Мы сделали фильм про мигрантов, про Польшу. Хотя я территориально там не был, юридически вряд ли она может меня упрекнуть в нарушении закона. Но я выступал жестко насчет того, что пограничники [на границе с Белоруссией] применяли слезоточивый газ и водометы против безоружных мигрантов и детей. Но поскольку такие страны, как Польша, оказались в шенгенской зоне, они имеют возможность испортить общение нормальных стран", — приводит Znak.com комментарий российского политика.

Отметим, что РИА "Новости" ранее сообщало, что Милонов лично посещал белорусско-польскую границу и передавал гуманитарную помощь мигрантам.

Парламентарий уточнил также, что не собирается самостоятельно взаимодействовать с польскими властями, так как этим вопросом, по его словам, должна заняться Финляндия как пригласившая его сторона. Милонов добавил, что уже довольно давно не был в других странах ЕС, кроме скандинавского соседа России, поэтому вето, наложенное на его шенген, не сильно расстраивает депутата.

"В целом я не расстроен. Страны, с которыми у меня особые отношения, не входят в зону шенгена — ЦАР, Армения, Ливан, Мали. Уже 200 лет в Европу не ездил, кроме Финляндии. Считаю ниже своего достоинства перед поляками выступать, но мои финские коллеги сейчас полны решимости этот вопрос отменить", — резюмировал парламентарий.

Напомним, осенью 2021 года на протяжении нескольких недель на границе Польши и Белоруссии жили тысячи мигрантов, рассчитывавших попасть в ЕС. Польские власти стянули военных и пресекали любые попытки проникнуть на территорию страны, обвиняя Александра Лукашенко в создании кризисной ситуации. Последний все претензии опровергал.