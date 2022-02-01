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Новости 10:02

Mash: Погибли ещё три женщины, проходившие исследование желудка в медцентре на Сикейроса

фото ЗакС политика Mash: Погибли ещё три женщины, проходившие исследование желудка в медцентре на Сикейроса

Ещё три человека скончались после прохождения процедуры гастрографии в петербургском Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса: всего известно о шести погибших.

По информации телеграм-канала "Mash на Мойке", умерли женщины 63, 76 и 78 лет. Пациентки также проходили исследование с применением бария.

Уточняется, что о смертях близких известили их родственники, обратившиеся в Росздравнадзор.

Петербургский комитет по здравоохранению данные сведения пока не подтвердил. В свою очередь в региональном Росздравнадзоре также не стали комментировать эту информацию и попросили направить запрос.

Напомним, по версии СК, при проведении гастрографии использовался контрафактный барий. Приобретение препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%" мог утвердить главврач ГКДЦ №1 Евгений Попов: данное химическое соединение не внесено в государственный реестр лекарственных средств и не может быть применено в лечебных целях, так как представляет опасность для жизни человека. Несмотря на это, покупка контрафактного вещества была совершена, и, как итог, пострадали 23 человека, обращавшихся за услугой гастрографии.

Самого Попова задержали и решением суда отправили в СИЗО.


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