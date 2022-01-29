"Не считает себя виноватым": Мать главврача медцентра, где погибли трое пациентов, — о преследовании сына

В ночь на 29 января Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО главврача Городского консультативно-диагностического центра № 1 Евгения Попова, который подозревается в причинении смерти по неосторожности двум или более гражданам. С соответствующим ходатайством обратилось к судье следствие.

Под арестом Попов пробудет до 26 марта текущего года.

Журналисты связались с матерью главврача и попросили её высказаться о ситуации.

"Он не признаёт вину, не считает себя виноватым, а что там случилось, пусть разбираются следователи. Как можно обвинять кого-то, сначала надо доказать. Там столько отделений, столько веществ, конкретно по каждому не предугадаешь, что будет. Это может случиться где угодно. Может, поставки такие, может, там люди что-то не то сделали. Я не знаю. Всё изъяли, проводят экспертизу. Мы все ждём результатов, чтобы узнать правду", — поделилась женщина в разговоре с 78.ru.

Как полагают следователи, Попов мог утвердить приобретение препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%": данное химическое соединение не внесено в государственный реестр лекарственных средств и не может быть применено в лечебных целях, так как представляет опасность для жизни человека. Несмотря на это покупка контрафактного бария была совершена и, как итог, пострадали 23 человека, обращавшихся за услугой гастрографии: из них шестерых госпитализировали, трое умерли.

Евгения Попова задержали днём ранее, 28 января.