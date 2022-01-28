СК: В петербургском медцентре, где погибли трое пациентов, использовался контрафактный препарат

В Следственном комитете по Петербургу представили подробности уголовного разбирательства о гибели пациентов в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) № 1.

Как полагают следователи, главврач медучреждения Евгений Попов, которого ранее 28 января задержали, на протяжении длительного периода времени являясь руководителем центра, применял контрафактный химический препарат, который не отвечает стандартам безопасности жизни и здоровья граждан, вместо сертифицированного. По предварительной информации, это был некачественный барий.

Как итог, в январе текущего года вред различной степени тяжести был причинён более чем 20 пациентам: шестеро из них были госпитализированы, трое скончались.

Ранее руководство ГКДЦ № 1 обратилось к своим пациентам, проходившим исследование желудка в последние дни, с просьбой связаться с ним.

Гастрографию (исследование желудка) учреждение временно не проводит.