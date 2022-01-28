В Петербурге задержали главврача медцентра, в котором после гастрографии погибли трое пациентов

Петербургские правоохранители задержали главного врача Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) № 1 Евгения Попова, информирует РЕН ТВ. Ранее после посещения кабинета гастрографии, расположенного в медучреждении, погибли трое.

Ранее руководство ГКДЦ № 1 обратилось к своим пациентам, проходившим исследование желудка в последние дни, связаться с ним.

Гастрографию учреждение временно не проводит.

Напомним, что о двух смертях пациентов, госпитализированных после обследования, стало известно 26 января, о третьем сообщили на следующий день. Наконец, четвертый пациент по состоянию на 27 января находился в стационаре в тяжелом состоянии. СК возбудил дело о причинении по неосторожности смерти двум лицам.