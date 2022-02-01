В Ленобласти школьников отправят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля из-за COVID-19

Власти Ленинградской области приняли решение отправить местных школьников с 1 по 11 классы на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля, информирует пресс-служба губернатора региона.

Решение обусловлено ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, спровоцированной быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса.

Документ в ближайшее время подпишет глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Накануне, 31 января, в Петербурге усилили "детские" антивирусные ограничения. Со 2 по 13 февраля учеников 7-11 классов переведут на дистанционное образование. Кроме того, подросткам запрещается ходить в кино, магазины и другие досуговые заведения.