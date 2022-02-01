МО "Константиновское" потратит на празднование Масленицы до 700 тысяч рублей

На празднование Масленицы МО "Константиновское" готово выделить до 700 тысяч рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона разместили на портале госзакупок 31 января. В программе у муниципалов игры-бродилки, снежковый тир и другие развлечения. Заявки принимаются до середины февраля.

Всего планируется провести два мероприятия длительностью два часа. Гостям покажут спектакль и организуют "гигантскую игру-бродилку", которая, согласно документации, погрузит участников в "волшебные сказочные миры". Более традиционные активности тоже запланированы: метание валенок, мастер-классы по созданию обрядовой куклы и народному танцу. Кроме того, жителей округа ждут "снежковый тир" с бластерами и народные потешки, которые, согласно аукционной документации, оценили дороже остальных — в 70 тысяч рублей.

Для особо активных участников мероприятия муниципалы подготовят сладкие призы — леденцы на палочке. Всего закупят 300 сладостей, на которые намерены потратить до 30 тысяч рублей.

Сжигать чучело Масленицы будут дважды. Каждая ростовая кукла должна быть высотой не менее 190 см. Один ритуал с куклой из дерева, сена и хвороста оценили в 31 тысячу рублей. Провести народные гуляния планируют до конца марта.

О том, как в Петербурге муниципалы встречали весну в 2021 году — в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков