"Снега много": Губернатор Петербурга пожаловался главе Белоруссии на обильные осадки в городе

Во вторник, 1 февраля, петербургский губернатор Александр Беглов находится с деловым визитом в Минске: на данный момент управленцы отчитываются друг перед другом о проделанной работе в плане кооперации Северной столицы и Белоруссии.

Непосредственно перед дискуссией за круглым столом Беглов и президент республики Александр Лукашенко обменялись парой реплик, в том числе, поговорили о погодных ненастьях Петербурга.

Видео разговора приводит телеграм-канал "Пул Первого".

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

- Заморозило немного вас? Снегом забросало? — спросил белорусский лидер у Беглова.

- Снега много, — отметил Беглов.

Позднее, уже в официальной части встречи, Лукашенко вспомнил про транспортную реформу, которая проводится в городе на Неве.

"Я не ожидал, что вы так серьёзно приведёте город в порядок. Просто изменился город на глазах", — сказал Лукашенко.

Добавим, что в числе делегатов, прибывших в Минск с Бегловым, присутствует также спикер Заксобрания Александр Бельский. Также в дискуссии участвует чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Фото: president.gov.by