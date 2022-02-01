"Вы никогда не пожалеете": Лукашенко предложил Беглову покупать у Беларуси поезда, лифты и продукты питания

Петербургская делегация во главе с губернатором Александром Бегловым 1 февраля в Минске встретилась с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщило издание "Беларусь сегодня".

Вместе с главой города на встрече присутствовали спикер Заксобрания Александр Бельский, новый посол России в Беларуси Борис Грызлов, секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Лукашенко высказался об экономическом взаимодействии между Беларусью и Петербургом. Отметив успехи в сотрудничестве, белорусский президент предложил петербургскому губернатору приобрести поезда "Штадлер" для обновления подвижного состава метрополитена Северной столицы. Петербург мог бы приобретать и другую белорусскую технику, считает Лукашенко.

"Большущая проблема на постсоветском пространстве (мы видим это и по нашему предприятию) – лифты. Многие лифты приходят в негодность с тех советских времен. Их надо менять. Мы у себя очень большую программу наметили, реализуем, и на постсоветском пространстве практически в каждую республику поставляем эти лифты. У нас есть совместное предприятие, нам надо развивать эти отношения. Мы можем сотрудничать со всеми северными регионами", - заявил президент.

Лукашенко поблагодарил Беглова за то, что Петербург покупает белорусские продукты, и отметил их высокое качество.

"Я вам гарантирую, что вы никогда не пожалеете, что вы покупаете белорусские продукты. Мы всегда требовательны к качеству, мы сохранили государственные стандарты еще с тех пор. Нас Чернобыль подтолкнул в свое время к этому. Поэтому у нас качественная продукция. У нас вы можете купить любые продукты", - сказал президент.

Напомним, у петербургских делегатов в Минске запланировано несколько мероприятий. В частности, они примут участие в открытии экспозиции "Символы блокадного Ленинграда".