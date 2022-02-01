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Новости 14:24

Вновь открывшийся павильон в "Ленэкспо" принял первых COVID-пациентов

фото ЗакС политика Вновь открывшийся павильон в "Ленэкспо" принял первых COVID-пациентов

Во временный ковидарий, открытый в павильоне № 7 в "Ленэкспо", привезли первых пациентов с коронавирусом, поделились с "Фонтанкой" в петербургском Госпитале для ветеранов войн.

Первыми "заселились" двое студентов, которых увезли на лечение из общежития.

Напомним, ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что ввиду ухудшения эпидобстановки, вызванного быстрым распространением омикрон-штамма COVID-19, власти города приняли решение развернуть 300 инфекционных коек во временном госпитале в "Ленэкспо".


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