ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:55

Выдача QR-кодов россиянам с высоким титром антител к коронавирусу задерживается

фото ЗакС политика Выдача QR-кодов россиянам с высоким титром антител к коронавирусу задерживается

В России пока не внедрили механизм выдачи QR-кодов иммунитета к коронавирусу гражданам, имеющим высокий уровень антител к инфекции, который на правительственном уровне хотели запустить с 1 февраля. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Мы разработаем и запустим на Госуслугах соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов", - гласит ответ ведомства на официальный запрос информагентства.

До подключения к новой практике сайта госуслуг профильное министерство нуждается в составлении внятного регламента. Кроме того, пока не внесено необходимых корректив в нормативно-правовую базу, регулирующих выдачу QR-кодов по антителам.

Новая и пока не применяющаяся услуга рассчитана главным образом на тех, кто справился с коронавирусной инфекцией без обращения к медикам.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама