Выдача QR-кодов россиянам с высоким титром антител к коронавирусу задерживается

В России пока не внедрили механизм выдачи QR-кодов иммунитета к коронавирусу гражданам, имеющим высокий уровень антител к инфекции, который на правительственном уровне хотели запустить с 1 февраля. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Мы разработаем и запустим на Госуслугах соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов", - гласит ответ ведомства на официальный запрос информагентства.

До подключения к новой практике сайта госуслуг профильное министерство нуждается в составлении внятного регламента. Кроме того, пока не внесено необходимых корректив в нормативно-правовую базу, регулирующих выдачу QR-кодов по антителам.

Новая и пока не применяющаяся услуга рассчитана главным образом на тех, кто справился с коронавирусной инфекцией без обращения к медикам.