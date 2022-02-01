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Выборы 2021

Новости 17:32

Экс-член ГИК Краснянский стал замглавы Петродворцового района

фото ЗакС политика Экс-член ГИК Краснянский стал замглавы Петродворцового района

Бывший член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский сообщил ЗАКС.Ру, что стал заместителем главы администрации Петродворцового района. По его словам, первым рабочим днем стало 1 февраля.

Краснянский уточнил, что заниматься выборами больше не будет. Он добавил, что сейчас в его полномочия входит курирование отделов информатизации и связи, по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также экономический отдел. Бывший член Горизбиркома отметил, что работать в избирательной системе ему надоело. 

- Надо иногда менять сферу деятельности для того, чтобы не "окислиться", то есть не заржаветь. А я уже поскрипывать начал. <...> Теперь участвовать в выборах я буду исключительно как избиратель: приходить, получать бюллетень, ставить "галку", опускать в ящик - шикарно, я счастлив, - сказал Краснянский.

Он рассказал, что уже около года подыскивал себе новое место работы, куда можно уйти после выборов в сентябре 2021 года. 

- Как-то так сложилось и получилось так, что меня взяли работать в Петродворцовую администрацию. Я рад, - поделился замглавы района. 

Напомним, Краснянский вышел из состава Горизбиркома в декабре 2021 года. Тогда он заявил, что решил, чем будет заниматься дальше. До этого работу Горизбиркома неоднократно критиковала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она требовала, чтобы определенные люди вышли из состава петербургской комиссии. 

София Саттарова


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