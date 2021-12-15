"Надоело, сколько можно": Краснянский еще не решил, чем займется после увольнения из ГИК

Бывший член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Дмитрий Краснянский, заявление об отставке которого приняли депутаты Заксобрания 15 декабря, прокомментировал ЗАКС.Ру свое решение покинуть комиссию.

- Надоело, сколько можно. Не будем забывать, что ближайшие выборы в 2024 году. Че тут делать три года? Я пока ничем не планирую заниматься. Вы же понимаете, только сегодня наконец-то решение принято. Дайте мне время освоиться, подумать, - сказал Краснянский.

Во время выборов депутатов Законодательного собрания и Государственной думы в сентябре 2021 года глава Центризбиркома Элла Памфилова неоднократно негативно высказывалась в адрес ГИК и персонально Краснянского, упрекая его в том, что он "много лет уже занимается далеко не тем, чем должен заниматься опытный член комиссии".

Вместе с ним заявление об уходе подали заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова и секретарь комиссии Марина Жданова.

Константин Леньков