Егорова и Краснянский покинули Горизбирком Петербурга

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова и Дмитрий Краснянский написали заявления о сложении полномочий. Заксобрание одобрило их увольнения на заседании 15 декабря.

За одобрение заявлений каждого из выставивших свои кандидатуры членов Горизбиркома проголосовали по 46 депутатов. Каждый раз один парламентарий не голосовал. Представитель КПРФ Алексей Зинчук при этом заявил, что Егорова и Краснянский хорошо работали и уходить им не стоило.

ЗакС установил до 20 декабря срок приёма заявок от претендентов на вакантные места.

Сергей Еремеев