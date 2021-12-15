Член Горизбиркома Марина Жданова уходит в отставку

Секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марина Жданова написала заявление о сложении своих полномочий по собственному желанию. Об этом заявила 15 декабря на заседании Центризбиркома глава ГИК Наталья Чечина.

Ранее Законодательное собрание Петербурга одобрило увольнения членов Горизбиркома Аллы Егоровой и Дмитрия Краснянского. По словам Чечиной, заявление об отставке Ждановой будет рассмотрено на следующей неделе, потому что оно поступило в городской парламент только сегодня.

- Заявление секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Ждановой Марины Александровны, которое поступило сегодня, будет рассмотрено 22-го числа, по моей информации, - отчиталась глава ГИК перед вышестоящей комиссией.

Член ЦИК Николай Булаев, курирующий Петербург, напомнил, что представители Центризбиркома не раз посещали город на Неве и имеют профессиональное представление о том, как работают местные комиссии и какие у них имелись нарушения. Он выразил надежду, что в июне при формировании состава петербургского избиркома в первую очередь будет учитываться профессионализм кандидатов.

- А некая такая клановость, камерность уйдут в историю, и мы надеемся, что в Петербурге избирательная система будет работать, если не абсолютно в рамках права, то это право будет приниматься во внимание, - заявил Булаев.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова во время заседания заявила, что воспринимает новость об отставке троих членов ГИК "с удовлетворением".

- А если б не написала [Жданова, заявление о сложении полномочий], мы бы ее отозвали в ближайшее время. У нас есть для этого основания. Они профессионалы, но их профессионализм на протяжении многих лет работал со знаком минус. Необходимо иметь совесть и моральные позиции, которые помогают в рамках закона делать именно то, что положено. Я с удовлетворением воспринимаю то, что они наконец написали эти заявления, - сказала глава ЦИК.

Памфилова отметила, что претензии к работе избирательной комиссии Петербурга возникали не только после выборов в региональный и федеральный парламенты 2021 года, но и во время более ранних избирательных кампаний.

Напомним, в августе 2021 года ЗакС Петербурга уже пытался отозвать Марину Жданову из состава Горизбиркома, однако суд это решение отменил.

Жданова была назначена в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии горпарламентом по квоте Центризбиркома.