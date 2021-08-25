           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:48

Суд отменил решение ЗакСа о досрочном прекращении полномочий члена ГИК Ждановой

фото ЗакС политика Суд отменил решение ЗакСа о досрочном прекращении полномочий члена ГИК Ждановой

Октябрьский районный суд 25 августа продолжил рассмотрение исков Санкт-Петербургской избирательной комиссии и ее члена Марины Ждановой к Законодательному собранию города, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Парламент ранее досрочно прекратил полномочия Ждановой. 

Судья сообщила, что ЗакС предоставил проекты постановлений и стенограмму своего заседания со дня, когда освободил секретаря ГИК от полномочий. Представитель Горизбиркома и Ждановой в суде, член ГИК Олег Зацепа, заявил, что с этими документами ситуация еще более проясняется. Он обратил внимание на то, что у проекта об отзыве секретаря нет мотивированного обоснования. В законе прописаны основания для досрочного снятия полномочий с члена избиркома - ни одно из них не наступило, заявил Зацепа. 

Представительница ЗакСа Наталья Лыжина считает, что парламент на основании Устава Петербурга может снимать и назначать должностных лиц. В соответствующих решениях никогда не прописывается мотивировка - вопросы обсуждаются депутатами заранее, заявила Лыжина. Судья Елена Николаева попросила ее предоставить доказательства такого обсуждения вопроса по Ждановой. Лыжина на это заявила, что обсуждения проходят за закрытыми дверями и протокол встреч не ведется. 

Прокурор решила, что нет доказательств принятия постановления при наличии правовых оснований. Она предложила иски удовлетворить и признать незаконным постановление ЗакСа. 

Судья поддержала это предложение и отменила документ парламента. Решение суда направлено к немедленному исполнению. 

Напомним, 18 августа ЗакС большинством голосов отозвал из Горизбиркома секретаря комиссии Жданову. Конкретные причины такого решения депутаты не пояснили. При этом закон запрещает без серьезных оснований досрочно прекращать обязанности члена избиркома во время избирательной кампании. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru