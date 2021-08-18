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Новости 10:51

ЗакС решил досрочно прекратить обязанности члена Горизбиркома Ждановой

фото ЗакС политика ЗакС решил досрочно прекратить обязанности члена Горизбиркома Ждановой

Заксобрание Петербурга проголосовало за досрочное прекращение полномочий члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марины Ждановой. Она была назначена в Горизбирком ЗакСом по квоте ЦИК и занимает в комиссии должность секретаря.

Инициативу внес член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев. Недавно он не был допущен до новых выборов из-за претензий к оформлению подписных листов. Парламентарий шёл на новый срок в порядке самовыдвижения.

Беспартийный Михаил Амосов поинтересовался, какие именно претензии к Ждановой есть у депутата. Васильев пообещал подробно высказаться на эту тему позже, когда ЗакС будет обсуждать обращение к председателю ЦИК Элле Памфиловой. При этом автор инициативы упомянул о неких нарушениях, за которые "судить надо, а не только освобождать от должности". 

В ходе тайного голосования за отставку Ждановой проголосовали 32 из 39 присутствующих депутатов. Против были шесть парламентариев. Один человек испортил бюллетень.

Сергей Еремеев

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