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Новости 18:29

Исторический дом на 9-й линии В.О. отремонтируют по программе "Молодежи - доступное жилье"

фото ЗакС политика Исторический дом на 9-й линии В.О. отремонтируют по программе "Молодежи - доступное жилье"

В Петербурге Дому причта Смоленской кладбищенской церкви на 9-й линии Васильевского острова, 46 предстоит капитальный ремонт. Его реконструируют за 539 млн рублей по программе Смольного "Молодежи - доступное жилье", о чем дается понять в материалах госзакупки.

У победившего на торгах ООО "Строй Техно Плюс" есть время до 15 декабря следующего года на проведение работ, включающих в себя, в частности, перепланировку квартир, ремонт несущих конструкций и коммуникаций.

Поскольку построенный в 1870-х годах дом входит в список региональных памятников КГИОП, работы в нем будут вестись с особой осторожностью. Как указывает ТАСС, в планы города входит заселить 102 квартиры, из которых по социальной программе за счет бюджета уже куплено 59.

Здание примечательно тем, что в нем жили видные представители дореволюционной интеллигенции: философ Александр Введенский, художник Михаил Клодт, архитектор Константин Маковский.

По программе "Молодежи – доступное жилье", существующей более двадцати лет, более 80 тысяч петербуржцев смогли на выгодных условиях приобрести квартиры. Проект высоко ценит губернатор Александр Беглов.


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