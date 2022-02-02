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Новости 10:30

Роспотребнадзор: В Петербурге 80% новых случаев коронавируса приходятся на штамм "омикрон"

фото ЗакС политика Роспотребнадзор: В Петербурге 80% новых случаев коронавируса приходятся на штамм "омикрон"

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть заражений коронавирусом в обеих столицах — Петербурге и Москве — приходится на штамм "омикрон", всё реже встречается "дельта".

"Если говорить об "омикроне", который обладает очень высокой контагиозностью, а он очень заразный, то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах — Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых коронавирусов — это "омикрон". Здесь он практически уже завоевал свою территорию", — приводит РИА "Новости" выдержку из интервью с Поповой.

Несмотря на активное распространение "омикрона", в Москве у порядка 40% заражённых не имеется клинических проявлений болезни, уточнила главный санитарный врач РФ.

Ранее Попова сообщила, что в России не планируется больше вводить локдаун или карантин.


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