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Новости 11:22

В Ленобласти стартовала вакцинация подростков от COVID-19

фото ЗакС политика В Ленобласти стартовала вакцинация подростков от COVID-19

Первые 18 подростков из Ленинградской области привились от коронавируса "детской" вакциной "Спутник М", информирует пресс-служба региональной администрации.

Пока что на балансе Ленобласти имеется 720 комплектов доз препарата.

Накануне, напомним, власти региона ужесточили антиковидные меры: до 20 февраля всем детям запрещается посещать кружки, студии, секции и иные занятия в рамках дополнительного образования. Кроме того, с 7 по 20 февраля все областные школьники отправляются на внеплановые каникулы.


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