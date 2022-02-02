В Ленобласти стартовала вакцинация подростков от COVID-19

Первые 18 подростков из Ленинградской области привились от коронавируса "детской" вакциной "Спутник М", информирует пресс-служба региональной администрации.

Пока что на балансе Ленобласти имеется 720 комплектов доз препарата.

Накануне, напомним, власти региона ужесточили антиковидные меры: до 20 февраля всем детям запрещается посещать кружки, студии, секции и иные занятия в рамках дополнительного образования. Кроме того, с 7 по 20 февраля все областные школьники отправляются на внеплановые каникулы.