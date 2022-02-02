За сутки коронавирусом заразилось рекордное количество россиян — 141 883 человека

В России поставлен очередной суточный рекорд по количеству суточных заражений COVID-19: инфекцию подхватили 141 883 человека, отчитывается 2 февраля оперативный штаб.

В больницы за последние 24 часа попал 17 201 заражённый, вылечились 48 426 граждан, скончались 678.

Всего с начала пандемии коронавирус официально подтвердился у более 12,1 млн россиян.

Лидирует по уровню распространения болезни по-прежнему Москва с 23 784 новыми случаями. Следом за ней Петербург, где ковид выявлен у рекордных 19 234 человек. Замыкает тройку Подмосковье - плюс 10 188 инфицированных.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что 80% новых случаев коронавируса в Москве и Петербурге приходится на штамм "омикрон".