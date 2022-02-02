Фонд социального страхования препятствует дистанционной выдаче больничных петербуржцам

Региональное управление Фонда социального сохранения не разделяет предложение Смольного, настаивающего на дистанционной выдаче больничных петербуржцам, делится "Фонтанка".

"Мы ждем документов Минздрава. Именно потому, что сами не можем ввести новый порядок. Минздрав новые изменения по заочной выдаче листка нетрудоспособности не утвердил", — сообщили в разговоре с изданием в городском комитете по здравоохранению.

На данный момент удалённо больничный могут оформить только контактные петербуржцы, которые вынуждены в течение 7 дней соблюдать самоизоляцию.

"Это условно здоровые лица на карантине", — подытожили в комздраве.

Ввиду нежелания ФСС идти навстречу горожанам, последние вынуждены будут проводить время в очередях в поликлиники. С этим уже поручил разобраться губернатор Александр Беглов, однако скорого решения проблемы ждать не стоит.