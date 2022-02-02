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Новости 10:57

Беглов потребовал решить вопрос с уличными очередями в поликлиники

фото ЗакС политика Беглов потребовал решить вопрос с уличными очередями в поликлиники

Петербургский градоначальник Александр Беглов обратился к профильным ведомствам с требованием организовать работу в городских поликлиниках таким образом, чтобы людям - часто уже больным - не пришлось стоять на улицах часами, ожидая приёма. Соответствующее поручение дано 1 февраля в ходе совещания с членами правительства.

Кроме того, Беглов пообещал, что больничные жителям начнут выдавать дистанционно.

Отметим, что ввиду роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге амбулаторно лечатся уже около 200 тысяч человек. Из-за огромного количества обращений сервис по вызову врача на дом 122 периодически даёт сбои.

Комитет по здравоохранению признал наличие очередей перед поликлиниками.


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