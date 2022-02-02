Беглов потребовал решить вопрос с уличными очередями в поликлиники

Петербургский градоначальник Александр Беглов обратился к профильным ведомствам с требованием организовать работу в городских поликлиниках таким образом, чтобы людям - часто уже больным - не пришлось стоять на улицах часами, ожидая приёма. Соответствующее поручение дано 1 февраля в ходе совещания с членами правительства.

Кроме того, Беглов пообещал, что больничные жителям начнут выдавать дистанционно.

Отметим, что ввиду роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге амбулаторно лечатся уже около 200 тысяч человек. Из-за огромного количества обращений сервис по вызову врача на дом 122 периодически даёт сбои.

Комитет по здравоохранению признал наличие очередей перед поликлиниками.