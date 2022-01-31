Больничные в Петербурге пообещали начать выдавать дистанционно

Власти Петербурга делают всё, чтобы уже в начале февраля перевести город на дистанционную выдачу больничных листов, заявил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России" 31 января.

- За прошлую неделю Петербург многое сделал, чтобы усилить работу первичного звена. Город отправил в Минздрав свои предложения по изменению в части обязательных протоколов. Мы делаем все возможное, чтобы уже на этой неделе перевести Петербург на дистанционную выдачу больничных. Это поможет серьезно уменьшить очереди в дежурные кабинеты поликлиник, - сказал губернатор.

Ранее жители нескольких районов Петербурга жаловались на необходимость часами стоять в очередях, чтобы попасть в поликлинику. Очереди выстраивались как в самих медучреждениях, так и на улицах.