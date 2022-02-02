В январе администрация губернатора Петербурга не разместила ни одной закупки

Январь 2022 года, вероятно, стал самым беззаботным месяцем для заведующего отделом материально-технического снабжения администрации губернатора Петербурга Антона Анохина, чья подпись стоит под каждым извещением Смольного на портале госзакупок. За весь месяц администрация губернатора не разместила ни одной закупки.

Прежде Смольный стабильно размещал в начале года закупки на поставку необходимых товаров. Например, в январе 2021 года администрация губернатора опубликовала 21 тендер на общую сумму в 10,3 млн рублей. Тогда среди закупок, в частности, значились календари на 2022 год, которые обошлись бюджету в 1,4 млн рублей. В январе 2020 года опубликовали 28 извещений на сумму 13,6 млн рублей. Тогда среди тендеров был аукцион на поставку 1,5 тысяч адаптеров под наградную колодку - деталь, с помощью которой медали и наградные знаки крепят на одежду. На них тогда потратили 242 тысячи рублей. Аналогичный аукцион проводили в январе 2021 года, но тогда контракт обошелся в 229 тысяч рублей.

Если печатью календарей озадачились заранее, то как чиновники Смольного планируют в 2022 году цеплять к одежде ордена - неизвестно.

Напомним, в последний месяц 2021 года администрация губернатора разместила 17 извещений на сумму 14,9 млн рублей. Под Новый год они искали фиалки для резиденции губернатора Александра Беглова, мужские фартуки и сервиз от Императорского фарфорового завода.

Константин Леньков