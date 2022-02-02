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Новости 16:38

"Лига избирателей"* обратилась в ЕСПЧ, оспаривая свою ликвидацию

фото ЗакС политика "Лига избирателей"* обратилась в ЕСПЧ, оспаривая свою ликвидацию

Представители движения "Лига избирателей"* подали обращение в Европейский суд по правам человека, добиваясь признания незаконным решения российского суда о ликвидации движения, которое было принято в декабре. У активистов имеется всего несколько недель до того, как решение может вступить в силу: впереди — рассмотрение апелляции. В связи с этим они просят ЕСПЧ рассмотреть их жалобу в срочном порядке, для чего существует специальное правило 39, сообщает лидер движения Виталий Аверин в своем Telegram-канале. Если же апелляцию отклонят до реакции Страсбургского суда, прогноз Аверина — неутешительный.

"Такое развитие событий приведет к полному исчезновению нашей правосубъектности и правоспособности, а следовательно создаст риск непоправимого и неизбежного ущерба нашим правам и интересам", - отмечает он.

"Лига избирателей"* позиционирует себя как "фонд содействия правовому просвещению". В список иноагентов его внесли из-за денежного перевода в 225 рублей, якобы полученных от гражданки Молдовы и впоследствии возвращенных.

*Внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов


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