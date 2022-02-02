Школьникам в Ленобласти, отправленным на каникулы, компенсируют бесплатные обеды

Правительство Ленинградской области сообщило о том, что объявленные для всех школ внеплановые "карантинные" каникулы предусматривают компенсации за бесплатное питание, полагавшееся в эти дни ученикам. Свои обеды они, скорее всего, получат в виде продуктовых наборов, пишет ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Николая Емельянова.

"У нас сегодня по закону ученики с первого по четвертый класс получают бесплатное питание, а с пятого по 11-й класс — те дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Сегодня мы продолжаем обсуждать и такое решение примем. На эти двухнедельные каникулы мы постараемся по заявлению родителей выдать продуктовые наборы", - анонсировал чиновник.

Отметим, что в полной мере каникулами дни с 7 по 20 февраля назвать сложно: старшеклассники все же будут обучаться по особой программе, и выполнение ими специальных домашних заданий будут проверять.

Накануне в регионе также запретили несовершеннолетним посещать до 20 февраля различные секции, кружки и массовые мероприятия.