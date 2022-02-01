Детям в Ленобласти запретили посещать секции допобразования и массовые мероприятия

Правительство Ленинградской области утвердило новые ограничения, включенные в "антикоронавирусное постановление". К предыдущим запретам добавились те, что касаются несовершеннолетних жителей региона.

Так, до 20 февраля всем детям запрещается посещать всевозможные кружки, студии, секции и иные занятия в рамках дополнительного образования.

До этого же времени под запрет попадают массовые мероприятия с участием детей, включая спортивные праздники.

В театры, кинотеатры, музеи, фитнес-клубы, бассейны школьникам разрешается ходить только в составе организованных учителями групп или с семьей. Наконец, до указанной даты спортом и физкультурой несовершеннолетние могут заниматься только на воздухе, причем в красной и желтой зонах численность таких мероприятий может достигать только 500 человек, тогда как в зеленой можно собираться и тысяче участников.