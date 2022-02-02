Кассационный суд оставил в силе приговор Шестуну, адвокаты сочли заседание "фикцией"

Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, которого в декабре 2020 года отправили в колонию строгого режима на 15 лет по коррупционному делу.

Как сообщает супруга заключенного Юлия Шестун, заседание имело характер формальности: оно длилось менее часа, причем на столе у судейской коллегии даже не наблюдалось материалов дела.

"Они жалобу не читали, дела на столе не было, это фикция", - подтвердил адвокат Олег Белов.

По его словам, перед судьями стояла непростая задача.

"Если принимать наши доводы, то надо отменять решение и отправлять на новое рассмотрение. Заново повергать всю систему в эту авантюру. Видимо, мы еще не на той стадии, где люди способны принимать самостоятельные решения", - считает юрист.

Напомним, что Александр Шестун был задержан и арестован летом 2018 года и находился под следствием два с половиной года, будучи обвиненным в махинациях с земельными участками в бытность свою чиновником. Дело против себя он считал и продолжает считать политическим заказом: в 2017-2018 годах он пытался бороться с "мусорной мафией", поддерживал уличные протесты против свалок и мусорных полигонов в Подмосковье, открыто выступал против руководства Московской области и имел конфликт с региональными силовиками.

Ликвидированный судом правозащитный центр "Мемориал"* ранее включил Шестуна в список людей, которых он считает политическими заключенными. За бывшего российского чиновника вступался также Европейский суд по правам человека, указывавший, что российские органы власти слишком долго рассматривают жалобы осужденного. Еще на стадии предварительного заключения Шестун неоднократно держал длительные и опасные для жизни голодовки и подвергался принудительному кормлению.

*Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента