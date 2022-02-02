Скончался талисман музея Анны Ахматовой кот Ося

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме поделился с читателями своего паблика "ВКонтакте" печальной новостью: ушел из жизни многолетний обитатель музея, ставший одним из его символов, любимец публики кот Ося. Ему было больше шестнадцати лет, и в последнее время он сильно болел. Сотрудники музея называли и продолжают называть его своим талисманом и хранителем.

"Последние месяцы Ося провел дома на почетной пенсии, но, уверены, скучал по нашим гостям. У Оси была долгая и хорошая жизнь. Спасибо всем, кто принимал участие в его судьбе!" - говорится в паблике.

Минувшей осенью Ося на несколько дней потерялся, что посеяло тревогу в социальных сетях и городских СМИ, которые начали целую кампанию по его поискам, закончившуюся благополучно.