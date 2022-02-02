В Лисьем Носу передумали выбирать главу местной администрации

Муниципальный совет поселка Лисий Нос вечером 2 февраля отменил собственное решение об объявлении конкурса на должность главы местной администрации. Трансляцию заседания депутатов вели в поселковой группе "ВКонтакте".

Конкурс объявили менее двух недель назад, а срок подачи заявок истекал 8 февраля. Глава муниципалитета Екатерина Хмелева ("Единая Россия") объяснила, что действующая руководительница местной администрации Людмила Тремасова в конце января передумала увольняться и забрала свое заявление.

Против отмены конкурса проголосовал только депутат от "Яблока" Иван Хархордин.