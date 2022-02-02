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Муниципал 20:22

В Лисьем Носу передумали выбирать главу местной администрации

фото ЗакС политика В Лисьем Носу передумали выбирать главу местной администрации

Муниципальный совет поселка Лисий Нос вечером 2 февраля отменил собственное решение об объявлении конкурса на должность главы местной администрации. Трансляцию заседания депутатов вели в поселковой группе "ВКонтакте".

Конкурс объявили менее двух недель назад, а срок подачи заявок истекал 8 февраля. Глава муниципалитета Екатерина Хмелева ("Единая Россия") объяснила, что действующая руководительница местной администрации Людмила Тремасова в конце января передумала увольняться и забрала свое заявление. 

Против отмены конкурса проголосовал только депутат от "Яблока" Иван Хархордин.


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Пока еще нет голосов...
Хархордин Иван Леонидович
Пока еще нет голосов...
Хмелева Екатерина Викторовна
Упоминаемые персоны
Хархордин Иван Леонидович 
Хмелева Екатерина Викторовна 

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