В Лисьем Носу поменяют главу местной администрации

Муниципальный совет поселка Лисий Нос 20 января объявил конкурс на замещение места главы местной администрации. Заседание транслировали в поселковой группе "ВКонтакте".

Заявки будут принимать до 8 февраля. Конкурс проведут 16 февраля.

В конкурсную комиссию вошли только представители "Единой России": глава муниципалитета Екатерина Хмелева, бывший глава Вадим Грудникова и депутат Людмила Серебрякова.

Напомним, после новогодних каникул у поселка поменялся глава. Грудников сложил с себя полномочия в связи с переходом на работу в ГКУ "Жилищное агентство Центрального района". Его место заняла Хмелева.