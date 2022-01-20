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Муниципал 20 января, 22:50

В Лисьем Носу поменяют главу местной администрации

фото ЗакС политика В Лисьем Носу поменяют главу местной администрации

Муниципальный совет поселка Лисий Нос 20 января объявил конкурс на замещение места главы местной администрации. Заседание транслировали в поселковой группе "ВКонтакте".

Заявки будут принимать до 8 февраля. Конкурс проведут 16 февраля. 

В конкурсную комиссию вошли только представители "Единой России": глава муниципалитета Екатерина Хмелева, бывший глава Вадим Грудникова и депутат Людмила Серебрякова. 

Напомним, после новогодних каникул у поселка поменялся глава. Грудников сложил с себя полномочия в связи с переходом на работу в ГКУ "Жилищное агентство Центрального района". Его место заняла Хмелева.


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МО Поселок Лисий Нос
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Грудников Вадим Маркович
Серебрякова Людмила Ивановна
Пока еще нет голосов...
Хмелева Екатерина Викторовна
Упоминаемые персоны
Грудников Вадим Маркович 
Серебрякова Людмила Ивановна 
Хмелева Екатерина Викторовна 

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