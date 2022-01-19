Экс-глава МО "Лисий нос" Грудников перешел на работу в ГУЖА Центрального района

Бывший руководитель МО "Лисий нос" Вадим Грудников стал исполняющим обязанности директора ГКУ "Жилищное агентство Центрального района", сообщили ЗАКС.Ру в организации 19 января.

В приемной заявили, что он вышел на работу с понедельника. Сам Грудников в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что не знает, работает ли он в ГУЖА.

Предыдущего директора ГКУ уволили по решению районной администрации и председателя жилкома Олега Зотова в конце 2021 года после происшествий с падением ледяных глыб с крыш домов.

Напомним, Грудников сложил полномочия главы МО 12 января, объяснив коллегам, что не может больше занимать должность из-за смены деятельности. Его заменила единоросска Екатерина Хмелева.

Перед уходом с поста Грудников выпустил книгу "Самоуправление в поселке Лисий Нос. Современный муниципалитет: Перезагрузка" за бюджет муниципалитета.

Константин Леньков