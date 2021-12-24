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Новости 14:51

Директора ГУЖА Центрального района уволили после травм петербуржцев

фото ЗакС политика Директора ГУЖА Центрального района уволили после травм петербуржцев

В Петербурге уволили директора ГКУ "Жилищное агентство Центрального района" после случаев травмирования людей при падении льда с крыш домов в центре города, сообщил глава жилищного комитета Олег Зотов на заседании комиссии ЗакСа по городскому хозяйству 24 декабря. 

- Уволен директор ГУЖА Центрального района. Это лицо, которое отвечает за уборку и внутриквартальных территорий, и за уборку кровель. Это принципиальное решение главы района и мое решение, - заявил Зотов. 

Он добавил, что ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, чтобы напомнить о необходимости подходить к выполнению своих обязанностей ответственно. 

Напомним, в середине декабря нескольким петербуржцам понадобилась помощь медиков из-за упавших на них глыб льда. Так, после инцидента на Невском проспекте госпитализировали женщину с черепно-мозговой травмой. На набережной реки Мойки женщина оказалась в реанимации по той же причине. Петербургский СК возбудил дела по статье о выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности. Подобный инцидент произошел и в Петроградском районе. Там пострадал десятилетний мальчик. 

Константин Леньков


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