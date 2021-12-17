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Новости 10:52

СК возбудил уголовные дела из-за падения льда на головы петербуржцам

фото ЗакС политика СК возбудил уголовные дела из-за падения льда на головы петербуржцам

Управление Следственного комитета РФ по Петербургу отчиталось о возбуждении уголовных дел из-за травмирования горожан вследствии падения наледи с крыш.

Руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений следует принять исчерпывающие меры по регулярной и своевременной очистке крыш от снега и льда.

О возбуждении уголовных дел по статье 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), ссылаясь на источники, написала 16 декабря "Фонтанка".

На сегодняшний день известно о нескольких случаях падения наледи с крыш, из-за которых петербуржцы попали в больницы


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